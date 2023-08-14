Ксения Коваленко: думаю, что лет через 10 женский футбол будет на совсем другом уровне

Полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко высказалась о развитии женского футбола в России и сравнила его с мужским.
«Конечно, уровень вырос, мужские клубы открывают в своей структуре женские команды. Это большой рост для женского футбола в плане аудитории. Центральные матчи показывают по «Матч ТВ», это очень важно. Ещё бы добиться того, чтобы все матчи, а не только центральные, игрались на топ-аренах, было бы идеально.
Можно ли сейчас сравнить женский футбол в России с мировым и европейским? Сейчас это тяжёлый вопрос. Международных матчей практически нет. Недавно девчонки играли с Китаем, участником женского чемпионата мира, проиграли с минимальным счётом, но всё равно смотрелись очень достойно. Это показало, что по уровню футбола мы не очень-то отстаём.
Отличия от мужского? Во-первых, отличается скоростью. Мужчины быстрее, резче, на то они и мужчины. Но наш футбол более жёсткий, эмоциональный, мы не убираем ноги. Кому-то женский футбол нравится, так как мы показываем эмоции, не держим в себе.
Не скажу, что есть проблемы. Развитие идёт. Но хочется играть на хороших стадионах. К нам сразу будет другое отношение. Должно быть удобно добираться, должны быть места для камер. Будет другая картинка по телевидению. А так — развитие идёт, и это не может не радовать. Хорошие перспективы. Появляются школы, секции, академии. Развитие идёт, но на это нужно время, и я думаю, что лет через 10 женский футбол будет на совсем другом уровне», — приводит слова Коваленко ТАСС.
- 14 августа 2023
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