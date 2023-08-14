Экс-игрок «Зенита» Паредес перейдёт в «Рому» за € 4 млн
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Французский «Пари Сен-Жермен» и итальянская «Рома» согласовали условия перехода аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Сумма трансфера составит € 4 млн, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы достигли окончательного соглашения и Леандро отправится в Италию в ближайшее время. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2025 года с опцией продления до 2026 года.
В прошлом сезоне 29-летний центральный полузащитник играл за «ПСЖ» и «Ювентус» и провёл во всех турнирах 39 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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