Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Паредес перейдёт в «Рому» за € 4 млн

Экс-игрок «Зенита» Паредес перейдёт в «Рому» за € 4 млн
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» и итальянская «Рома» согласовали условия перехода аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Сумма трансфера составит € 4 млн, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы достигли окончательного соглашения и Леандро отправится в Италию в ближайшее время. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2025 года с опцией продления до 2026 года.

В прошлом сезоне 29-летний центральный полузащитник играл за «ПСЖ» и «Ювентус» и провёл во всех турнирах 39 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Паредес хочет вернуться в «Рому» и уже нашёл жильё в Риме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023