Паредес хочет вернуться в «Рому» и уже нашёл жильё в Риме

Итальянская «Рома» хочет приобрести сразу двух полузащитников французского «ПСЖ». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, одним из них является аргентинец Леандро Паредес, который ранее уже выступал за «Рому» до перехода в «Зенит». Сам полузащитник хочет вернуться в Рим и уже нашёл жильё в городе. «Рома» хотела бы взять Паредеса в аренду, однако у «ПСЖ» есть предложение о полноценном переходе аргентинца от «Галатасарая».

Также в «Рому», скорее всего, перейдёт полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш. Португалец станет игроком римлян на правах аренды с правом выкупа в размере € 12 млн.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ждёт, что эти два игрока смогут присоединиться к команде в течение нескольких ближайших дней.

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