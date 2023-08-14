Защитник «Ахмата» Волков: неудачный старт в РПЛ — стечение обстоятельств

Защитник «Ахмата» Владислав Волков высказался о матче 4-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде уступила «Пари НН» со счётом 0:2.
«После матча только негативные эмоции. У всех команд бывает чёрная полоса. Главное — работать каждый день, не опуская рук. Любая чёрная полоса заканчивается и начинается белая.
Сыграл роль тот факт, что команда хозяев забила быстрый гол. В начале чемпионата, когда все команды плюс‑минус равны, небольшое преимущество в начале игры очень сильно сказывается и помогает забившей команде.
Надеемся, что в ближайших матчах у нас начнётся белая полоса, приложим для этого все силы. Тем более мы в долгу перед болельщиками, ещё не выиграли ни одного матча дома. Будем стараться радовать их.
Думаю, что неудачный старт — стечение обстоятельств. Если посмотреть на «Зенит», чемпиона прошлого сезона, то он идёт сейчас даже не в пятёрке. После паузы команды выходят в разном состоянии, после пяти-семи матчей набирают форму и вкатываются в сезон», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
«Ахмат» с тремя очками в активе занимает 11‑е место в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне команда Сергея Ташуева финишировала на пятой строчке.
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