«Ребята заслуживают самых лестных слов». Тренер «Пари НН» Ананко — о матче с «Ахматом»

Старший тренер «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Ананко прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Ахмат» – хорошая команда. Мы просили парней начать игру агрессивно и постараться забить как можно быстрее. Радует то, что ребята выполнили установку. Выложились полностью. Очень важно было взять три очка, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Правильная реакция была на игру со «Спартаком». Сыграли «на ноль» – это важно. Думаю, что ребята заслуживают самых лестных слов.

Что касается травмированных, то Дмитрий Тихий уже восстанавливается, и мы с нетерпением ждём его возвращения в строй. У Никиты Каккоева – небольшое повреждение. Мы поберегли его. У нас нет основного и дублирующего составов. Каждый готов выйти на поле и показать свой максимум. Это самое главное», — приводит слова Ананко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».