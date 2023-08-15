Вратарь «Хетафе» высмеял жалобы «Барселоны» на судейство после матча Примеры

Голкипер «Хетафе» Давид Сория ответил на возмущения «Барселоны» после матча первого тура чемпионата Испании, который завершился со счётом 0:0.

«В прошлом году это были солнце и трава, а в этом году судья. У них всегда есть оправдание. Мне нравится, что они так думают, потому что это означает, что мы делаем всё хорошо. Они не могут прийти на наше поле и играть спокойно. Мы не можем играть как «Барселона», у нас есть другие качества. Когда команда побеждает или имеет положительный результат, она никуда не торопится. Араухо упал на газон и пять минут ждал просмотра видеоповтора, однако об этом никто не говорит», — приводит слова Сории COPE.

После матча главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство, а полузащитник каталонского клуба Френки де Йонг пожаловался на затяжку времени.

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