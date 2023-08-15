Вагнер Лав не назвал игроков «Спартака» среди лучших иностранцев в истории РПЛ
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал футболистов, которых считает сильнейшими легионерами команд РПЛ, отметив экс-игроков московского «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и махачкалинского «Анжи».
«Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных. Я не буду перечислять всех, потому что боюсь кого-то не упомянуть. Если мы говорим о других российских клубах, то Кураньи, Данни, Роберто Карлос, Халк и Самуэль Это'О были сильнейшими», — приводит слова Лава Metaratings.
За «Динамо» играли нападающий Кевин Кураньи и полузащитник Мигел Данни. Португалец также выступал за «Зенит», как и вингер Халк. Защитник Роберто Карлос и нападающий Самуэль Это'О играли за «Анжи».
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