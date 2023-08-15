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Радимов — о конфликте Дзюбы с журналистом: так нельзя! Это не шоу со Слуцким, это жизнь

Радимов — о конфликте Дзюбы с журналистом: так нельзя! Это не шоу со Слуцким, это жизнь
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Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал футболистов, которые разочаровали его по итогам 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. На первое место в списке разочарований он поставил Артёма Дзюбу, который нагрубил и угрожал журналисту.

«Кто разочаровал?

3. Зиньковский, Умяров, Хлусевич. Оцениваем всю тройку, которая одновременно вышла на замену. Все трое провалили игру и позволили «Уралу» отыграться и выйти вперёд. Нельзя так выходить на замену, это непозволительно по отношению к партнёрам по команде. Лучше уж вообще не выходить и сказать об этом тренеру. Для чемпионства «Спартаку» нужно не допускать таких эпизодов.

2. Марсело Алвес. Просто поражаюсь игроку, который в сложном матче, зная, что у него уже есть жёлтая, на первой же минуте второго тайма решает врезать сопернику и оставить команду вдесятером.

1. Дзюба и его ответ журналисту. Рядом дети, ты знаешь, что тебя снимают — ну так нельзя, Артём! Это не шоу со Слуцким на YouTube, это жизнь, и нужно отдавать отчёт сказанному, принимать во внимание последствия», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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