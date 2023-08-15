Смолов признался, что не до конца смог реализовать свой футбольный талант

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оценил слова тренера Миодрага Божовича, который недавно заявил, что форвард реализовал свой талант всего на 40 процентов.
«Это его мнение — со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чём не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может, 45 процентов (смеётся)», — приводит слова Смолова Sport24.
За свою карьеру Смолов поиграл за такие российские клубы, как «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив». Также форвард выступал за команды из Европы — «Фейеноорд» и «Сельту».
В сезоне-2022/2023 Смолов провёл 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
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