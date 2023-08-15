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Смолов признался, что не до конца смог реализовать свой футбольный талант

Смолов признался, что не до конца смог реализовать свой футбольный талант
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оценил слова тренера Миодрага Божовича, который недавно заявил, что форвард реализовал свой талант всего на 40 процентов.

«Это его мнение — со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чём не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может, 45 процентов (смеётся)», — приводит слова Смолова Sport24.

За свою карьеру Смолов поиграл за такие российские клубы, как «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив». Также форвард выступал за команды из Европы — «Фейеноорд» и «Сельту».

В сезоне-2022/2023 Смолов провёл 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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