Акинфеев: уверен, что Заболотный и дальше будет радовать нас голами, он справился с хейтом

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал гол Антона Заболотного в матче с «Сочи» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1 в пользу армейцев), а также рассказал, как команда, в частности Антон, справляется с хейтом.

«Матч с «Сочи» был важен для Заболотного, замечал ли я, что его беспокоят неудачи на тренировках? Хейт — это не только про Антона, это про всех. Ты можешь отбить хороший мяч, а потом пропустить между ног и тебя будут поливать неделю. И это нормально. Антон — взрослый человек, который умеет справляться с таким давлением. Да, ему, как и любому другому, грустно и обидно, когда происходит нечто такое, но, на мой взгляд, он уже справился с этим. Что и показал матч. Уверен, что он и дальше будет радовать нас голами, мы все его поддерживаем», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Напомним, нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный забил гол в ворота «Сочи» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, который помог ему реабилитироваться за промах в пустые ворота с нескольких метров в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом», где армейцы проиграли со счётом 0:2. ЦСКА также выкладывал ролик, где нападающий армейцев принёс извинения за свой резонансный промах по пустым воротам воронежцев.