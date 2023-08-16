Смолов: в новом сезоне РПЛ судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о качестве судейства в первых турах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«По первым турам, мне кажется, судейство изменилось. Дело даже не в скандалах, а в том, что судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться. Это лучше. Потому что нет пауз в игре и игра становится более цельной. Чем более динамичный футбол, тем быстрее команды будут уставать. Будет больше свободных зон, опасных моментов и голов», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» в стартовых турах Российской Премьер-Лиги добилось двух побед (над «Балтикой» и «Зенитом»), сыграло вничью с «Крыльями Советов» и уступило «Краснодару».