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Смолов: в новом сезоне РПЛ судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться

Смолов: в новом сезоне РПЛ судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о качестве судейства в первых турах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«По первым турам, мне кажется, судейство изменилось. Дело даже не в скандалах, а в том, что судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться. Это лучше. Потому что нет пауз в игре и игра становится более цельной. Чем более динамичный футбол, тем быстрее команды будут уставать. Будет больше свободных зон, опасных моментов и голов», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» в стартовых турах Российской Премьер-Лиги добилось двух побед (над «Балтикой» и «Зенитом»), сыграло вничью с «Крыльями Советов» и уступило «Краснодару».

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