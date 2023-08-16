Родриго: к 22 годам я выиграл всё на клубном уровне. Не хватает чемпионата мира
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс признался, что единственное, чего не хватает его карьере, — победа на чемпионате мира в составе сборной Бразилии.
«Чемпионат мира — единственное, чего не хватает в моей карьере? Абсолютно. Тем более что я уже выиграл все возможные титулы в своём клубе, а мне всего 22 года. Хочу снова выиграть всё, что возможно, с «Реалом» и с национальной командой», — приводит слова Родриго Marca.
22-летний Родриго стал игроком «Реала» летом 2019 года, перейдя из «Сантоса». В первом матче сезона бразилец забил гол в ворота «Атлетика» (2:0).
Родриго забивает с передачи Карвахаля в ворота «Атлетика» Бильбао. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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