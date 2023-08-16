Адиев: не рассматриваю вопрос с совмещением, сосредоточен на работе в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что продолжит работу в национальной команде, а вопрос совмещения с клубной работой не рассматривает до конца года.

«До конца года не рассматриваю вопрос совмещения, сосредоточен на работе в сборной Казахстана и решении задач в квалификации чемпионата Европы», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Адиеву была предложена работа в «Ахмате», который накануне объявил об отставке с поста главного тренера Сергея Ташуева. Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года.

В сентябре команда проведёт два домашних матча квалификации Евро‑2024: 7‑го числа со сборной Финляндии и 10‑го — со сборной Северной Ирландии. Сборная Казахстана набрала девять очков и занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям финнам.