Адиев: не рассматриваю вопрос с совмещением, сосредоточен на работе в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что продолжит работу в национальной команде, а вопрос совмещения с клубной работой не рассматривает до конца года.
«До конца года не рассматриваю вопрос совмещения, сосредоточен на работе в сборной Казахстана и решении задач в квалификации чемпионата Европы», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».
Напомним, ранее сообщалось, что Адиеву была предложена работа в «Ахмате», который накануне объявил об отставке с поста главного тренера Сергея Ташуева. Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года.
В сентябре команда проведёт два домашних матча квалификации Евро‑2024: 7‑го числа со сборной Финляндии и 10‑го — со сборной Северной Ирландии. Сборная Казахстана набрала девять очков и занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям финнам.
- 16 августа 2023
-
16:02
-
16:01
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:15
-
15:11
-
15:07
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:11
-
14:08
-
14:03
-
13:52
-
13:45
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:21
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:37