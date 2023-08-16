Калешин – о перспективах «Краснодара»: будет тяжело, многое зависит от весны

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал успешный старт «быков» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всё время быть на первом месте — это тяжело. Сейчас команда выглядит достаточно хорошо, травмированных, я так понимаю, нет. Сыграли четыре тура, впереди ещё 26 игр. Конечно, будет тяжело, потому что «Спартак» достаточно хорошая команда, ЦСКА показывает хорошие результаты. Да и «Зенит» всё равно разберется с проблемами, и борьба будет очень серьезная.

Эти четыре клуба, наверное, будут разыгрывать первую тройку. У «Краснодара» не складывается весна. Так было даже, когда я играл. Претендовали на чемпионство, второе место наше было, а всё-таки не смогли вытянуть и стали третьими. Очень многое от весны будет зависеть, но, если там будет отставание 15 очков, понятно, что весна не поможет.

Но отставания в 15 очков не будет, потому что и «Краснодар», и «Спартак» будут терять. «Спартак» уже потерял, поэтому, не думаю, что сейчас стоит об этом разговаривать. Четыре тура, если бы хотя бы половина прошла, то уже можно было бы что-то прогнозировать, сейчас вообще непонятно», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

Напомним, «Краснодар» выиграл все четыре матча нового сезона РПЛ и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице.