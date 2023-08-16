Гранат: у «Севильи» мало шансов на Суперкубок УЕФА, но лёгкой прогулки у «Сити» не будет

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче в рамках Суперкубка УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».
«Конечно же, «Манчестер Сити» — явный фаворит матча за Суперкубок УЕФА. Они являются одной из самых сильных команд мира, возможно, даже самой сильной. На бумаге у «Севильи» мало шансов на победу. Но в одном отделено взятом матче за трофей может произойти всякое. Уверен, у «Сити» сегодня не будет лёгкой прогулки. С большим удовольствием посмотрю этот матч. Такие игры пропускать нельзя», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня, 16 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Встреча пройдёт на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. Вместимость арены составляет 33 500 человек. Матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 16 августа 2023
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:13
-
17:10
-
17:01
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:02
-
16:01
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:15
-
15:11
-
15:07
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:11
-
14:08
-
14:03