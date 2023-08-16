«Аль-Хиляль» близок к подписанию Митровича

Нападающий «Фулхэма» и сборной Сербии Александр Митрович в скором времени может чтать партнёром Малкома и Неймара по «Аль-Хилялю». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб согласовал условия контракта с игроком, а также сделал официальное предложение о покупке футболиста «Фулхэму». Для завершения сделки остаётся только согласие на трансфер со стороны «дачников».
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может заплатить за Митровича около € 40 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Во вторник, 15 августа, стало известно о переходе в «Аль-Хиляль» вингера «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
- 16 августа 2023
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