«Аль-Хиляль» близок к подписанию Митровича

Нападающий «Фулхэма» и сборной Сербии Александр Митрович в скором времени может чтать партнёром Малкома и Неймара по «Аль-Хилялю». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб согласовал условия контракта с игроком, а также сделал официальное предложение о покупке футболиста «Фулхэму». Для завершения сделки остаётся только согласие на трансфер со стороны «дачников».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может заплатить за Митровича около € 40 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Во вторник, 15 августа, стало известно о переходе в «Аль-Хиляль» вингера «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.