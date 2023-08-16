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Уго Льорис близок к переходу в «Лацио», «Тоттенхэм» готов расторгнуть контракт с вратарём

Уго Льорис близок к переходу в «Лацио», «Тоттенхэм» готов расторгнуть контракт с вратарём
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Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис очень близок к переходу в итальянский «Лацио» этим летом. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Льорис всё ближе к переходу в римский клуб. У французского вратаря остаётся один год по контракту со «шпорами», что значительно облегчает ведение переговоров. Помимо этого, «Тоттенхэм» готов поспособствовать переходу 36-летнего голкипера в «Лацио». Лондонский клуб готов расторгнуть контракт с Уго Льорисом, чтобы, таким образом, ускорить его переход. «Тоттенхэм» и «Лацио» близки к достижению принципиального соглашения по переходу голкипера.

36-летний Льорис в прошлом сезоне сыграл 31 матч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, пропустив 45 голов и девять раз сыграв «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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