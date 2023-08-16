«Севилья» близка к подписанию защитника «Штутгарта» Сосы

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Защитник «Штутгарта» и сборной Хорватии Борна Соса может стать игроком «Севильи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, андалусийцы активно ищут замену таким игрокам обороны, как Маркос Акунья (может присоединиться к «Астон Вилле») и Людвиг Аугустинсон (перешёл в «Андерлехт»).

Сообщается, что «Севилья» сделала официальное предложение о покупке 25-летнего защитника и ждёт окончательного решения немецкого клуба.

В сезоне-2022/2023 Соса провёл 30 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе голкипера «Севильи» Яссина Боно в саудовский «Аль-Хиляль».