«Севилья» близка к подписанию защитника «Штутгарта» Сосы

Защитник «Штутгарта» и сборной Хорватии Борна Соса может стать игроком «Севильи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, андалусийцы активно ищут замену таким игрокам обороны, как Маркос Акунья (может присоединиться к «Астон Вилле») и Людвиг Аугустинсон (перешёл в «Андерлехт»).
Сообщается, что «Севилья» сделала официальное предложение о покупке 25-летнего защитника и ждёт окончательного решения немецкого клуба.
В сезоне-2022/2023 Соса провёл 30 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе голкипера «Севильи» Яссина Боно в саудовский «Аль-Хиляль».
- 16 августа 2023
-
22:03
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:06
-
20:52
-
20:51
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:29
-
19:22
-
19:15
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:34
-
18:29
-
18:25
-
18:20