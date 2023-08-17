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Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA

Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA
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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила имена шести номинантов на престижную награду лучшему игроку сезона-2022/2023 английской Премьер-лиги.

На награду от Ассоциации профессиональных футболистов Англии претендуют Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд, Джон Стоунз (все — «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Мартин Эдегор и Букайо Сака (оба — «Арсенал»).

По итогам сезона-2021/2022 лучшим Ассоциация профессиональных футболистов признала нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Отметим, что в этом году награду игроку сезона вручат в 50-й раз.

В сезоне-2022/2023 чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набрав 89 очков. Второе место занял «Арсенал», третье — «Манчестер Юнайтед». Четвёрку лучших замкнул «Ньюкасл», набравший 71 очко.

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