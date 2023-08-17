Червиченко: предполагал, что «Севилья» выиграет и у Гвардиолы будет второй облом за месяц

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам игры за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей» (1:1, 5:4 — по пенальти).
«Севилья» — очень дерзкий кубковый боец. Они постоянно что-то выигрывают. Еврокубки — это их формат. Не удивило, с какой тяжестью «Сити» далась эта победа. Я даже в основное время поставил на ничью с победой «Севильи» в матче.
Думал, что у Гвардиолы будет второй облом за этот месяц, но, к сожалению, игрок «Севильи» попал в перекладину. Предполагал, что «Севилья» победит. Это говорит о том, что необязательно иметь дорогостоящую и распиаренную команду. Можно при разумном подходе и боевом механизме собрать ребят, которые будут показывать отличную игру», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 17 августа 2023
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