Вера рассказал, почему остался в «Оренбурге» и не перешёл в российский топ-клуб

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера подтвердил информацию о том, что им интересовались топовые российские команды, а также рассказал, почему его переход туда так и не состоялся. Аргентинец отметил, что ему было приятно слышать о новостях о своей персоне.

«Были разговоры о топ‑клубах, я и с агентом говорил на эту тему. Но я остался тут, в «Оренбурге». Объясню: просто не дошло дело до серьёзных переговоров. Не было каких‑то официальных предложений. Стараюсь делать всё на благо «Оренбурга» и буду ждать следующего трансферного окна.

Всегда приятно наблюдать и слышать о таких новостях про свою персону. Но по факту до чего‑то серьёзного не дошло.

Москва или Санкт‑Петербург? Это вопрос о будущем? Ну, в зависимости от того, откуда придёт предложение. Абсолютно без разницы, но сегодня — Оренбург!» — приводит слова Веры «Матч ТВ».