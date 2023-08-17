Агент Дзюбы: решение КДК удивительно и непонятно, журналист откровенно провоцировал Артёма

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, не согласен с решением КДК РФС после конфликта футболиста с журналистом. Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.

«Я до последнего не хотел комментировать эту ситуацию. Идёт очень много звонков от журналистов. Но все эти события вокруг истории с (журналистом) Бородиным, в том числе заседание КДК, просто не оставляют другого выбора.

Для меня решение о дисквалификации Артёма удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что‑то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью.

Если говорить о случае с журналистом Бородиным, то это было после матча, в котором Артём не принимал участия и вообще не был в заявке. Уверен, об этом было известно и самому журналисту.

Артём был с семьёй: с женой, двумя маленькими детьми, родственниками. Направлялся после не самого удачного для «Локомотива» матча на парковку, чтобы уехать с территории стадиона. Человек один раз подошёл — не получил никакого ответа, второй, третий, то есть абсолютно откровенно провоцировал и, видимо, получил то, чего хотел. Это первое.

Второе. Сейчас появилось много инсайдов с КДК, но почему‑то никто не говорит, что этот журналист работал на матче с аккредитацией «фото». То есть он не имел права брать комментарии у игроков. Его задачей на этом матче было делать фотосъёмку участников. Вот прямые обязанности человека с фотоаккредитацией. Либо я что‑то не понимаю в регламенте РПЛ.

Более того, насколько я знаю, у клуба были проблемы конкретно с этим журналистом и ранее. Его уже лишали аккредитации. Это были случаи с другими игроками, не с Артёмом. Более того, и с другими клубами у него есть скандалы. То есть человек абсолютно осознанно в 19 лет выбрал путь. Некоторые журналисты зарабатывают себе имя эксклюзивными материалами, инсайдами, резонансными интервью. А вот этот человек выбрал такой путь — откровенно всех провоцировать, задавать странные вопросы и ловить на этом хайп. Это его выбор, не нам его за это осуждать. Но тогда странно удивляться, что получаешь ответную реакцию», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».