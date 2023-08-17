Уткин — Дзюбе: не нравится тебе публичность — иди трамвай води!

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о недавнем конфликте Артёма Дзюбы с журналистом. Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.

«Есть такой старый классический анекдот. О том, как один мальчик пилил скрипку пять часов, чем изводил соседей. А вот потом ему скрипку доставали из «этого места» всего лишь пять минут. И, казалось бы, где здесь справедливость обмена? Да нет здесь никакой справедливости. Погорячились ребята и разошлись.

Дзюбе дали два матча условно. Но хоть убейте меня, я не понимаю, что значит в футболе «условное наказание». С другой стороны, журналист признался, что не видит в словах Дзюбы угрозы, а видит… Не знаю, что он там видит. В общем, нормальное площадное хамство.

Дзюбе, а также двум Леонидам (Слуцкому и Гольдману, агенту), в равной степени представляющим его интересы в данном случае, могу сказать лишь одно: не нравится тебе публичность — иди трамвай води! Достойная вполне работа. Заметьте, я не про автобус говорю – у него руль, а у трамвая джойстик», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.