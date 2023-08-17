Мартин Якубко: «Спартак» — исторически самая популярная команда России

Бывший футболист «Динамо» Мартин Якубко высказался о популярности московского «Спартака».

«Спартак» — самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда. Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах. «Зенит» сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чём тут можно ещё говорить?» — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

20 августа «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главным арбитром на игру назначен Сергей Карасёв.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Сине-бело-голубые — шестые.