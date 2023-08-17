Масалитин: в матче с «Зенитом» у «Спартака» хорошие шансы

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 5-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» встретится с «Зенитом».

«У «Спартака» есть хорошие шансы набрать очки в игре с «Зенитом». Там сильная атакующая линия. К связке Промес — Соболев добавился Бонгонда, который великолепно себя проявляет. Он и забивает, и отдаёт. Но есть проблемы в обороне. В последнем матче туда вернули Литвинова, но он теряется, потому что у него нет навыка игры центральным защитником. Ему предстоит учиться, но пока он совершает результативные ошибки. Но в последнем матче с «Уралом» провалилась и опорная линия в лице Мартинса, Зобнина и Медины. Они недорабатывали, чем воспользовался «Урал». А у «Зенита» с уходом Малкома и Кузяева нарушились связи. Не было Вендела. Сейчас он появился, и игра более-менее наладилась. Семак поменял схему с двумя нападающими, что уже от него требовалось. Пришли хорошие ребята, но им нужно время, чтобы сыграться. Пока они это сделали. «Динамо» им три мяча забило. Поэтому шансы у «Спартака» хорошие. Игра будет от ножа, градус будет зашкаливать.

Увидим ли «привозы» от «Спартака»? Возможно. Джикия сейчас не в форме, Чернов тоже. Не от хорошей жизни туда перевели Литвинова, хотя он неплохой опорник. Но это не его позиция, и он теряется, как в моменте с третьим голом «Урала», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск.