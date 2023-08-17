«Неман», представляющий Беларусь, не смог пройти «Целе» в отборе Лиги конференций

В четверг, 17 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между гродненским «Неманом», представляющим Беларусь, и словенским «Целе». Команды играли на нейтральном стадионе «Дьирмоти» (Дьер, Венгрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ференцем Карако (Венгрия). Матч завершился разгромной победой словенской команды со счётом 4:1.

«Целе» к 67-й минуте громил соперника со счётом 4:0. Голом престижа в составе белорусской команды отметился Алимардон Шукуров, забивший на 82-й минуте. Отметим, что в составе «Немана» из Гродно выступает российский защитник Андрей Васильев. В матче с «Целе» он вышел в стартовом составе и провёл на поле 68 минут.

«Целе» благодаря сегодняшнему успеху в раунде плей-офф сразится с «Маккаби» Тель-Авив, представляющим Израиль.