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«Неман», представляющий Беларусь, не смог пройти «Целе» в отборе Лиги конференций

«Неман», представляющий Беларусь, не смог пройти «Целе» в отборе Лиги конференций
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В четверг, 17 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между гродненским «Неманом», представляющим Беларусь, и словенским «Целе». Команды играли на нейтральном стадионе «Дьирмоти» (Дьер, Венгрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ференцем Карако (Венгрия). Матч завершился разгромной победой словенской команды со счётом 4:1.

«Целе» к 67-й минуте громил соперника со счётом 4:0. Голом престижа в составе белорусской команды отметился Алимардон Шукуров, забивший на 82-й минуте. Отметим, что в составе «Немана» из Гродно выступает российский защитник Андрей Васильев. В матче с «Целе» он вышел в стартовом составе и провёл на поле 68 минут.

«Целе» благодаря сегодняшнему успеху в раунде плей-офф сразится с «Маккаби» Тель-Авив, представляющим Израиль.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Неман
Гродно, Беларусь
Окончен
1 : 4
Целе
Целе, Словения
0:1 Бобичанец – 21'     0:2 Лами – 35'     0:3 Бобичанец – 55'     0:4 Лами – 67'     1:4 Шукуров – 82'    
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