«Неман», представляющий Беларусь, не смог пройти «Целе» в отборе Лиги конференций

В четверг, 17 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между гродненским «Неманом», представляющим Беларусь, и словенским «Целе». Команды играли на нейтральном стадионе «Дьирмоти» (Дьер, Венгрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ференцем Карако (Венгрия). Матч завершился разгромной победой словенской команды со счётом 4:1.
«Целе» к 67-й минуте громил соперника со счётом 4:0. Голом престижа в составе белорусской команды отметился Алимардон Шукуров, забивший на 82-й минуте. Отметим, что в составе «Немана» из Гродно выступает российский защитник Андрей Васильев. В матче с «Целе» он вышел в стартовом составе и провёл на поле 68 минут.
«Целе» благодаря сегодняшнему успеху в раунде плей-офф сразится с «Маккаби» Тель-Авив, представляющим Израиль.
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