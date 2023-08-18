Футболистка Кики: если бы мы играли с мужским «Зенитом», точно бы им забили

Нападающая женского футбольного клуба «Зенит» Кики порассуждала, с каким счётом мог бы закончиться матч её команды с мужским составом сине-бело-голубых.
«Кто бы победил в матче между женским и мужским «Зенитом» и какой бы счёт был? Моей команде пришлось бы очень сложно. Если они джентльмены, то счёт был бы нормальным. А если нет и не будут поддаваться, то и счёт был бы ненормальным. Но мы бы боролись до конца и точно бы им забили», — приводит слова Кики «Кик».
25-летняя футболистка живёт в России с 2017 года. Кики начинала свою карьеру с мини-футбола. В феврале 2022 года подписала профессиональный контракт с женской футбольной командой «Рубин». В составе казанской команды провела 15 матчей, забив семь голов. В августе 2022 года перешла в женскую команду «Зенита», где стала чемпионкой России.
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