Футболистка Кики: если бы мы играли с мужским «Зенитом», точно бы им забили

Нападающая женского футбольного клуба «Зенит» Кики порассуждала, с каким счётом мог бы закончиться матч её команды с мужским составом сине-бело-голубых.

«Кто бы победил в матче между женским и мужским «Зенитом» и какой бы счёт был? Моей команде пришлось бы очень сложно. Если они джентльмены, то счёт был бы нормальным. А если нет и не будут поддаваться, то и счёт был бы ненормальным. Но мы бы боролись до конца и точно бы им забили», — приводит слова Кики «Кик».

25-летняя футболистка живёт в России с 2017 года. Кики начинала свою карьеру с мини-футбола. В феврале 2022 года подписала профессиональный контракт с женской футбольной командой «Рубин». В составе казанской команды провела 15 матчей, забив семь голов. В августе 2022 года перешла в женскую команду «Зенита», где стала чемпионкой России.