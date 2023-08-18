Ещенко: не исключаю, что вернусь в «Спартак». Все хотят его тренировать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко, ныне работающий руководителем программы развития молодежного футбола в «Кубани», не исключил своего возвращения в структуру красно-белых.

«Мы очень тепло расстались со «Спартаком». Руководство академии хотело, чтобы я продолжал работать: даже дали детей определённого возраста, чтобы я получал практику в качестве тренера. Но я объяснил: семья — главный фактор, почему я переезжаю в Краснодар.

До академии я был в штабе Паоло Ваноли, но по разным причинам мы разошлись, после чего мне предложили должность в академии. Конечно, я сразу согласился, потому что хотел отдать должное «Спартаку». Хотел помочь молодому поколению стать хорошими футболистами.

Не исключаю, что вернусь в «Спартак». Но сейчас надо набраться опыта. В дальнейшем будет видно, как всё сложится. Пока я в «Кубани» и получаю опыт. Конечно, все хотят тренировать «Спартак», но не все туда попадают", — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.