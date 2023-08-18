Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзаньоло в скором времени подпишет контракт с «Астон Виллой»

Дзаньоло в скором времени подпишет контракт с «Астон Виллой»
Николо Дзаньоло
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло в ближайшие часы станет игроком «Астон Виллы», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, в течении 24-х часов сделка по переходу Дзаньоло в английский клуб будет окончательно завершена. Трансфер будет оформлен после прохождения медицинских тестов.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» возьмёт полузащитника в аренду с правом выкупа. Также отмечался интерес к Дзаньоло со стороны санкт-петербургского «Зенита», но итальянский футболист сразу же заявил, что желает продолжить карьеру в английском клубе, несмотря на лучшие условия личного контракта, которые предлагала российская команда.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзаньоло в € 27 млн. В прошлом сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах и отличился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Дзаньоло настаивает на своём переходе в «Астон Виллу», а не в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023