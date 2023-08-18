Дзаньоло в скором времени подпишет контракт с «Астон Виллой»

Итальянский полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло в ближайшие часы станет игроком «Астон Виллы», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, в течении 24-х часов сделка по переходу Дзаньоло в английский клуб будет окончательно завершена. Трансфер будет оформлен после прохождения медицинских тестов.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» возьмёт полузащитника в аренду с правом выкупа. Также отмечался интерес к Дзаньоло со стороны санкт-петербургского «Зенита», но итальянский футболист сразу же заявил, что желает продолжить карьеру в английском клубе, несмотря на лучшие условия личного контракта, которые предлагала российская команда.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзаньоло в € 27 млн. В прошлом сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах и отличился семью голами и четырьмя результативными передачами.
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