Семак не исключил, что молодой полузащитник Васильев выйдет в старте со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не исключил, что полузащитник Дмитрий Васильев может выйти в стартовом составе сине-бело-голубых на матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком», который пройдёт в Москве 20 августа.
«Что касается Васильева, вы видите, он заслужил своей работой то игровое время, которое он получает. Дальше всё в его силах. Для молодых игроков присуща нестабильность. Мы работаем над тем, чтобы компонент в виде стабильности у Васильева присутствовал всегда. Он работает и смотрится неплохо, поэтому и играет. Насколько много он будет играть, зависит от него, от уровня игры, который он будет показывать. Выйдет ли с первых минут со «Спартаком»? Будем принимать решение, думать, смотреть, как он выглядит на тренировках, как мы будем играть, что нам будет нужно. Сделаем решение непосредственно перед матчем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 18 августа 2023
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