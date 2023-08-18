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Самедов: Ромащенко доказал, что является хорошим тренером. Верю, в «Ахмате» всё получится

Самедов: Ромащенко доказал, что является хорошим тренером. Верю, в «Ахмате» всё получится
Александр Самедов
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Бывший российский футболист, ныне старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Он уже является хорошим тренером — он это доказал. Я верю, что у него всё получится, так что желаю ему удачи», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об увольнение предыдущего главного тренера команды Сергея Ташуева.

49-летний Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года, когда возглавлял белгородский «Салют». Специалист входил в штаб Станислава Черчесова в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше». Мирослав подписал контракт с «Ахматом» сроком на три года.

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