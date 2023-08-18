Ещенко предсказал, какие клубы будут в топ-5 РПЛ-2023/2024. «Спартак» — на первом месте
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко предсказал, какие клубы будут в топ-5 Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Ещенко спрогнозировал, что «Спартак» замёт первое место по итогам сезона. При этом, по его мнению, в чемпионате будет интрига.
«Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушёл из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдёт время, пока новички привыкнут и адаптируются. А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу. Мой топ-пять по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
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