Россиянин Пруцев перешёл из «Црвены Звезды» в «Целе» на правах аренды

Российский полузащитник сербской «Црвены Звезды» Егор Пруцев проведёт следующий сезон в словенском клубе «Целе», сообщает интернет-портал Transfermarkt.

20-летний игрок с 2019 года находился в системе футбольного клуба «Сочи». В этот период Егор дважды был отдан в аренду. Первую половину сезона-2021/2022 он провёл в «Текстильщике» из Иваново, а вторую часть чемпионата – в «Нефтехимике». Летом 2022 года «Црвена Звезда» выкупила права на футболиста за € 900 тыс. За сербский клуб Пруцев сыграл 11 матчей и успел стать чемпионом страны, а также выиграть Кубок Сербии.

Словенский «Целе» выступает в квалификации Лиги конференций, где сыграет с израильским «Маккаби» Тель-Авив за право принять участие в групповом этапе турнира. Стоит отметить, что экс-игрок «Ливерпуля» Альберт Риера является главным тренером команды из Словении.