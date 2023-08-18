Игрок «Крыльев Советов» Хубулов рассказал о просмотре во французском «Бордо»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Владимир Хубулов рассказал, как ездил на просмотр во французский «Бордо».
«Во Владикавказе проходил кастинг в шоу «Кто хочет стать легионером» для «Матч ТВ». Мы с пацанами просто пришли поиграть — ради удовольствия. После кастинга мне позвонил Алан Прудников. Как я потом узнал, это агент, который устроил Зинченко в «Манчестер Сити». Сказал, что есть шанс поехать на просмотр в «Бордо».
Первую неделю работал с U17, потом меня перевели в U19. Хорошо показал себя, они готовы были взять в молодёжку. Но, поскольку мне не было ещё 18, «Бордо» должен был отправить запрос в РФС, чтобы там разрешили отъезд за границу. Плюс требовалась компенсация «Краснодару», где я провёл несколько лет. С этим моментом получились непонятки. Трансфер не состоялся. Жаль, потому что люди, с кем я тренировался, уже в Лиге 1 играют.
База клуба, интенсивность тренировок — всё на другом уровне. Даже по сравнению с «Краснодаром». Одна тренировка в «Бордо» по энергозатратности была как две в «Краснодаре». В Европе надо быстрее думать, быстрее принимать решения, быстрее работать с мячом», – приводит слова Хубулова «Матч ТВ».
- 18 августа 2023
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