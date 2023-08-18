Килиан Мбаппе и Усман Дембеле попали в заявку «ПСЖ» на игру с «Тулузой»

Французские нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Усман Дембеле смогут принять участие в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Оба футболиста попали в список из 21 игрока, которых вызвал главный тренер Луис Энрике.
Напомним, о возвращении Мбаппе в общую группу стало известно 13 августа, когда появилась информация, что форвард согласился продлить истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ». Ранее отмечалось, что клуб был готов держать Килиана вдали от основной команды на протяжении всего сезона-2023/2024, если бы у него не получилось продать его в это трансферное окно.
Усман Дембеле может дебютировать в новой команде. Нападающий перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 50 млн, подписав с парижанами пятилетний контракт.
Матч «Тулуза» – «ПСЖ» состоится в субботу, 19 августа. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
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