Радимов: все знают, как закрыть Пиняева, против Глушенкова сразу фолят, Дзюба травмирован

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» с «Локомотивом».

«Я смотрел несколько матчей «Локо». Например, в Воронеже, где они выиграли 4:1, но «Факел» столько раз их простил. И железнодорожники совершенно не должны были выигрывать с таким счётом. Или матч с Самарой в прошлом туре: просто диву даёшься, как там всё не закончилось разгромом. Хорошо, что у «Локо» есть Лантратов, который и пенальти отбил, и, помимо этого момента, много чего «вытащил». Так что «Локомотив» с такой обороной, с таким балансом между атакующей и оборонительной линией – совершенно другая команда по сравнению с весной. И это удивительный парадокс – они должны были поработать над этим, ведь и в прошлом сезоне были подобные проблемы. А сейчас вообще совершенно всё разладилось. Плюс соперники нашли «противоядие» против их атакующей линии: все знают, как закрыть Пиняева, против Глушенкова сразу фолят, Дзюба травмирован. Изидор вообще собрался уезжать, а Сарвели совершенно без игрового ритма. Так что линия атаки полностью отрезана от обороны, и связующее звено, Баринов и Карпукас, не успевают просто работать и тут, и там.

Посмотрим, что там предложит Галактионов, но в данном противостоянии «Краснодар», конечно, на голову сильнее, плюс команда играет лома. И «Локомотиву» с такой парой центральных защитников должна забивать не один гол. Один Кордоба их там просто сметёт впереди. «Краснодар» – явный фаворит, тут двух мнений быть не может. А «Локо», мне кажется, просто не понимает, в какую сторону двигаться. Ошибки в некоторых матчах, получается, не анализируются, они повторяются снова и снова. Да и пара центральных защитников, какая бы ни выходила, просто неконкурентоспособна для борьбы за медали чемпионата.

«Краснодар» действительно был хорош в первых матчах, но пока у команды всё же не было явно сильных соперников. Был только «Спартак» в кубке, но там было удаление, так что объективно об этом матче судить сложно. Так что все авансы о борьбе за чемпионство – это, конечно, рано. «Краснодар» не сыграл ещё ни с «Динамо», ни с ЦСКА, ни с «Ростовом», ни с «Зенитом», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».