«Аль-Наср» Роналду проиграл дома, а Витиньо сделал результат для «Аль-Иттифака»

Завершились матчи 2-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии. «Аль-Наср», за который выступают Криштиану Роналду, Садио Мане, Марсело Брозович и Андерсон Талиска (все четверо провели полный матч), на своём поле уступил «Аль-Таавуну» со счётом 0:2. На 20-й минуте гостей вывел вперёд Леандре Тавамба, в компенсированное время подвёл черту Ахмед Бахусейн.

В другом матче «Аль-Иттифак» на выезде разобрался с «Аль-Хазмом» (2:0) при активном участии бразильца Витиньо. На 17-й минуте бывший игрок московского ЦСКА отдал голевой пас на Робина Квайсона, а на 52-й установил окончательный счёт точным ударом.

«Аль-Вахда» дома переиграл «Аль-Шабаб» (2:0). Отличились Анселмо и Хуссейн Аль-Исса. Ранее сегодня «Аль-Фатех» одержал уверенную победу в матче с «Аль-Охдудом» (3:1), испанский нападающий Кристиан Тельо оформил дубль и записал на свой счёт ассист.