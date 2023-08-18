Дель Боске прокомментировал раскол между футболистками и тренером сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске выразил мнение, что для победы на чемпионате мира женская сборная страны должна объединиться вокруг главного тренера Хорхе Вильды.

«Если в раздевалке плохая атмосфера, это плохая ситуация… Это важно, мы приблизимся к успеху, если в команде будет хорошая атмосфера.

Я так рад, что они вышли в финал. Сейчас мы готовы на равных соревноваться с любой командой, и это хорошо видно на чемпионате мира.

Много хороших людей, мужчин и женщин, боролись за развитие женского футбола в нашей стране. Они проделали фантастическую работу. В 2008 году, когда я приехал в федерацию, я всегда видел атмосферу защиты, поддержки и поощрения женского футбола. Я видел это 16 лет назад, но факт в том, что федерация защищала и поощряла женский футбол задолго до этого. Это не вопрос недели, года или двух, это многолетняя работа.

Думаю, они заслужили этот финал после стольких лет кропотливой работы, тщательной подготовки и полной поддержки федерации. Такие результаты не рождаются за одну ночь, мы видим итог того, что было хорошо посеяно, и теперь мы пожинаем плоды», – сказал дель Боске в интервью AS.

Сборная Испании сыграет с Англией в финале женского чемпионата мира 20 августа. Матч начнётся в 13:00 мск.