Дель Боске прокомментировал раскол между футболистками и тренером сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске выразил мнение, что для победы на чемпионате мира женская сборная страны должна объединиться вокруг главного тренера Хорхе Вильды.
«Если в раздевалке плохая атмосфера, это плохая ситуация… Это важно, мы приблизимся к успеху, если в команде будет хорошая атмосфера.
Я так рад, что они вышли в финал. Сейчас мы готовы на равных соревноваться с любой командой, и это хорошо видно на чемпионате мира.
Много хороших людей, мужчин и женщин, боролись за развитие женского футбола в нашей стране. Они проделали фантастическую работу. В 2008 году, когда я приехал в федерацию, я всегда видел атмосферу защиты, поддержки и поощрения женского футбола. Я видел это 16 лет назад, но факт в том, что федерация защищала и поощряла женский футбол задолго до этого. Это не вопрос недели, года или двух, это многолетняя работа.
Думаю, они заслужили этот финал после стольких лет кропотливой работы, тщательной подготовки и полной поддержки федерации. Такие результаты не рождаются за одну ночь, мы видим итог того, что было хорошо посеяно, и теперь мы пожинаем плоды», – сказал дель Боске в интервью AS.
Сборная Испании сыграет с Англией в финале женского чемпионата мира 20 августа. Матч начнётся в 13:00 мск.
- 19 августа 2023
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 18 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:49
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:51
-
21:43
-
21:33
-
21:31
-
21:31