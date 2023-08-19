Президент «Пюника»: переход Юричича в «Факел» маловероятен — он побаивается ехать в Россию

Президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Луки Юричича в воронежский «Факел».

«Факел» действительно проявлял хороший интерес. Но переход Юричича в Воронеж маловероятен. У него в приоритете — «Клуж». Клубы ведут переговоры, если договорятся по условиям, то, скорее всего, будет переход в Румынию. Юричич по личным причинам побаивается ехать в Россию. Он из Боснии, а они пережили войну. Поэтому в приоритете румынский клуб. В течение ближайшей недели будет уже окончательно понятно.

Слежу за российским чемпионатом, хотел бы, чтобы он перешёл в «Факел». Юричич — талантливый футболист, который ещё не до конца раскрылся. Был бы рад, если бы он перешёл в РПЛ. Мы с ним общались вчера, и он сказал: приоритет — чемпионат Румынии. Хотя я пытался агитировать за российский чемпионат. Мне было бы интересно за ним там наблюдать», — приводит слова Согомоняна Sport24.

В нынешнем сезоне боснийский нападающий провёл четыре матча за армянский клуб в Лиге конференций, в которых успел забить три мяча.