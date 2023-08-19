Игроки «Боруссии» рады уходу Беллингема, они считают его эгоистом и самовлюблённым
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Футболисты дортмундской «Боруссии» были рады трансферу Джуда Беллингема в «Реал», сообщает Bild.
По информации источника, одноклубники англичанина считали его эгоистом и самовлюблённым. Отмечается, что для игроков было показательно то, что после матчей он ждал, пока вся команда сделает круг по стадиону, чтобы потом поаплодировать отдельно от всех и получить ответные аплодисменты фанатов.
Беллингема всегда недолюбливали партнёры по команде. Сообщается, что в феврале прошлого года он прямо на поле во время матча Лиги чемпионов накричал на Нико Шульца за плохой пас: «Ты не можешь отдать проклятый пас! Ты идиот! Каждый проклятый раз!».
Игроки, чувствовали, что, несмотря на роль второго капитана, команда не была на первом месте для полузащитника.
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