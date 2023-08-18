«Альмерия» — «Реал». Джуд Беллингем — выдающийся игрок

Так сказал Карло Анчелотти после дебютного гола новичка. В целом он прав.

19 августа состоится матч 2-го тура Примеры «Альмерия» — «Реал». Начало — в 20:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу мадридцев составляет 1.39, а на красно-белых можно поставить за 7.80. Ставки на ничью принимают за 5.20.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч «Альмерия» — «Реал» 19 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Альмерия» — «Реал» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на победу мадридцев с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Примеры «Альмерия» — «Реал» (19.08.2023)

В субботу, 19 августа, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» состоится очередной матч Ла Лиги сезона-2023/2024, в котором «Альмерия» встретится с мадридским «Реалом» Карло Анчелотти.

Красно-белые занимают 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги и в 1-м туре не смогли одержать победу. На прошлой неделе хозяева поля потерпели поражение от «Райо Вальекано» со счётом 0:2, и в этой встрече им придётся приложить немало усилий, чтобы реабилитироваться.

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Мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице и впечатлил в стартовой игре сезона. «Сливочные» легко обыграли «Атлетик» со счётом 2:0. Беллингем забил дебютный гол в Ла Лиге за мадридцев.

Подопечные Анчелотти имеют отличную историю очных встреч с «Альмерией», выиграв 11 из 14 последних матчей, в то время как красно-белые одержали всего одну победу. «Реал» Мадрид выиграл все семь последних матчей с «Альмерией» в Ла Лиге и забил в них в общей сложности 30 голов.

«Сливочные» могут рассчитывать на свой мощный состав и намерены вернуть себе титул чемпиона Ла Лиги в этом сезоне. Джуд Беллингем забил дебютный гол в первой же игре и будет стремиться вновь заявить о себе.

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«Альмерия» в этом сезоне может оказаться в нижней части таблицы и будет бороться за прописку в Примере. Для того чтобы получить шанс на победу в игре с мадридцами, ей придётся выложиться по полной.

Предлагаем сделать ставку на победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Кроме того, мадридцы взяли в аренду голкипера Кепу Аррисабалагу, который заметно улучшит вратарскую линию. Кажется, что даже без Бензема у «Реала» всё сложится в этом сезоне.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

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