Тер Штеген согласовал новый контракт с «Барселоной»

Каталонская «Барселона» и вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген согласовали новый контракт, сообщает Marca.

По информации источника, на этой неделе состоялась встреча представителей немца с Матеу Алемани и Деко, на которой было решено о продолжении сотрудничества с вратарём после переговоров, длившихся в течение нескольких недель.

Отмечается, что голкипер подпишет контракт сроком до 2028 года. К тому же игрок откажется от части своей зарплаты в ближайшие два года, но получит их ближе к концу своего соглашения с «Барселоной», которая испытывает некоторые финансовые трудности.

31-летний немец с 2014 года выступает за каталонскую «Барселону». В Ла Лиге Тер Штеген провёл 256 матчей, пропустив в них 220 мячей и 114 раз отыграв на ноль.

Обзор матча первого тура Ла Лиги «Хетафе» – «Барселона».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.