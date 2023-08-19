Тер Штеген согласовал новый контракт с «Барселоной»

Каталонская «Барселона» и вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген согласовали новый контракт, сообщает Marca.
По информации источника, на этой неделе состоялась встреча представителей немца с Матеу Алемани и Деко, на которой было решено о продолжении сотрудничества с вратарём после переговоров, длившихся в течение нескольких недель.
Отмечается, что голкипер подпишет контракт сроком до 2028 года. К тому же игрок откажется от части своей зарплаты в ближайшие два года, но получит их ближе к концу своего соглашения с «Барселоной», которая испытывает некоторые финансовые трудности.
31-летний немец с 2014 года выступает за каталонскую «Барселону». В Ла Лиге Тер Штеген провёл 256 матчей, пропустив в них 220 мячей и 114 раз отыграв на ноль.
Обзор матча первого тура Ла Лиги «Хетафе» – «Барселона».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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