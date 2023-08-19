Уго Льорис отказался переходить в «Лацио»

Бывший капитан сборной Франции Уго Льорис не перейдёт в «Лацио», который уже договорился с «Тоттенхэмом», сообщает L’Equipe.
36-летний французский вратарь прервал переговоры, поскольку не получил от римлян, завоевавших право выступать в Лиге чемпионов, гарантий регулярно получать игровое время. Номером первым в «Лацио» остаётся Иван Проведель.
Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» действует ещё один год, но игрок договорился с клубом о переходе, как только получит подходящее предложение. Уго больше не участвует в жизни первой команды: главный тренер Ангелос Постекоглу не взял футболиста в турне перед началом сезона и не включил его в протокол матча 1-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Основным вратарём «шпор» в новом сезоне стал итальянец Гульельмо Викарио.
В прошлом сезоне Льорис сыграл 31 матч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, пропустив 45 голов и девять раз сыграв на ноль.
- 19 августа 2023
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