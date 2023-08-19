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«Динамо» — ЦСКА: Заболотный открыл счёт в матче

«Динамо» — ЦСКА: Заболотный открыл счёт в матче
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В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» встречается с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Заболотный – 7'    

На седьмой минуте Антон Заболотный вывел гостей вперёд, расстреляв ворота с близкого расстояния.

«Динамо» в четырёх первых турах нынешнего сезона смогло одержать две победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение. Клуб набрал семь очков. В активе ЦСКА три победы, ещё один матч чемпионата армейцы проиграли. Подопечные Владимира Федотова набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице.

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