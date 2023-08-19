Гендиректор «Динамо» Пивоваров: когда Карраскаль окажется в Новогорске? Всё в процессе
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Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос журналистов о том, когда в команду перейдёт колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, который сейчас выступает за ЦСКА.
«Когда Карраскаль окажется в Новогорске? Когда договоримся, всё в процессе», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и ЦСКА близки к договорённости по трансферу Карраскаля. Журналист Иван Карпов сообщил, что бело-голубые готовы заплатить за колумбийского полузащитника около € 7 млн.
Отметим, что сегодня ЦСКА проиграл «Динамо» со счётом 1:2 в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Голами за бело-голубых отметились Муми Нгамалё и Фёдор Смолов.
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