«Динамо» и ЦСКА тащат молодые лидеры. Но у кого они круче?

«Динамо» и ЦСКА живут в ожидании трансферов. Клубам необходимы футболисты, чтобы закрыть проблемные позиции. Сейчас Марцелу Личке и Владимиру Федотову помогает молодёжь. И она отлично пользуется шансами! В преддверии дерби сравнили ценный актив московских клубов.

Вратари

В «Динамо» за место в воротах конкурируют опытные Антон Шунин и Игорь Лещук. Хотя вчера, 18 августа, клуб объявил о переходе 19-летнего Андрея Кудравца из БАТЭ. А вот у ЦСКА вместо Игоря Акинфеева периодически играет Владислав Тороп. В текущем сезоне 19-летний вратарь провёл два матча в Кубке России и один – в РПЛ. Тороп пропустил три гола, сыграв один матч «на ноль». «Владислав — талантливый парень. Также не забываем, что у нас есть Илья Помазун, который находится в аренде в «Урале». Для меня большое счастье, когда ребята прогрессируют. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то я за ворота не переживаю», – цитирует характеристику Торопа от Акинфеева «Матч ТВ».

Владислав Тороп Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защита

В защите у обоих клубов выходят несколько перспективных игроков. У «Динамо» один из важных футболистов основной обоймы – Саба Сазонов. 21-летний грузин особенно часто появляется на поле с весны 2022-го. В прошлом сезоне Саба провёл 33 матча во всех турнирах. В текущей кампании потерял место в старте, но всё же провёл 54 минуты в РПЛ и кубковую встречу с «Краснодаром» (4:3). В июле L'Equipe сообщал, что Сазонов может перебраться в «Лион». Но пока что он остаётся в «Динамо».

Ещё один защитник, ворвавшийся в основу бело-голубых – Станислав Бессмертный. В 2018 году он перебрался из академии ЦСКА в «Динамо». За основу Станислав дебютировал в июльском матче Кубка с «Пари НН». А в игре 4-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0) стал автором гола. Бессмертный действует на правом фланге защиты, подменяя Сергея Паршивлюка и Эли Дасу. Без сомнений, Марцел Личка предоставит ещё не один шанс талантливому 19-летнему футболисту.

Саба Сазонов и Станислав Бессмертный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В ЦСКА Владимир Федотов доверяет сразу трём юным игрокам. В 1-м туре Кубка России с «Оренбургом» (6:0) с первых минут на поле вышли Егор Носков (как левый латераль) и Матвей Лукин (в центре обороны). 20-летний Носков, вышедший во втором тайме, стал автором голевой передачи на Никиту Ермакова. А Лукин отыграл все 90 минут. Интересно, что 19-летний Лукин дебютировал в основе ещё в прошлом сезоне, в матче Кубка России с «Торпедо».

Но главная звезда старта сезона в обороне ЦСКА – Михаил Рядно. 17-летний защитник появился на поле в матче за Суперкубок России с «Зенитом», выйдя на замену в концовке. А затем Федотов стал активно выпускать его в РПЛ и Кубке. В чемпионате у Рядно уже 247 минут, в кубковых матчах – 147. В матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:1) Михаил стал автором результативной передачи, а в следующей встрече с «Сочи» (3:1) забил красивый гол в самой концовке, пробив прямо в «девятку».

Егор Носков, Матвей Лукин и Михаил Рядно Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/РИА Новости

Рядно стал вторым игроком в списке самых молодых авторов забитых мячей в ЦСКА в XXI веке. Он забил первый гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 329 дней. Первое место у Александра Салугина, который отличился за армейцев в 2005 году в возрасте 17 лет и 29 дней. «Не чувствую, что Федотов доверяет мне больше всех молодых. Я просто стараюсь себя проявлять, выкладываться на все сто процентов. Хочу стать профессиональным футболистом. Сейчас моя цель — прогрессировать с каждым таким матчем. Надо стараться дальше и не задумываться о нынешних достижениях», – отмечал парень после матча с «Сочи».

Также Михаил отметил, что в своей игре равняется на братьев Березуцких: «Равняюсь на Березуцких. Следил за Щенниковым. Конечно, ещё Марио Фернандес — техничный латераль, который подключается. Игнашевич тоже мне нравится, но это уже не по моему стилю. Мне больше нравится атакующий стиль. Игнашевич, как по мне, ассоциируется с твёрдым защитником».

Если сравнивать молодых футболистов обороны «Динамо» и ЦСКА, то всё же небольшое преимущество на стороне бело-голубых. Сазонов – уже состоявшийся игрок, член сборной Грузии. Сабой интересуются европейские команды, да и в «Динамо» на его счету уже полтора сезона. Без сомнений, по потенциалу армейские защитники имеют все шансы добраться до Сазонова, но пока Саба сильнее игроков ЦСКА.

Полузащита

Федотов привлекает к основе ЦСКА Кирилла Глебова (17 лет), Ярослава Арбузова (18 лет), Никиту Ермакова (20 лет), а Максим Мухин (21 год) – уже состоявшийся футболист, пришедший из «Локо». В «Динамо» в центре поля появляются Лука Гагнидзе (20 лет), Александр Кутицкий (21 год), и не забываем, что ещё недавно команде помогал уехавший в Испанию Арсен Захарян (20 лет).

ЦСКА использует в своей системе двух полузащитников оборонительного плана, а также двух инсайдов, которые выполняют схожие с «десятками» функции. Мухин – профильный опорный полузащитник, но в нескольких встречах выходил ближе к атаке. Особенно удачной вышла встреча с «Локомотивом»: Максим оформил дубль в ворота бывшего клуба, из которого перешёл в ЦСКА в 2021-м. Всего в текущем сезоне Мухин провёл 313 минут в РПЛ и 88 – в Кубке. 21-летний футболист – готовый игрок основы, важный элемент команды Федотова.

Глебов и Арбузов пока только подбираются к составу. Кирилл провёл 45 минут в РПЛ (с «Сочи») и вышел на замену в Кубке с «Факелом». Арбузов набрал восемь минут в РПЛ с «Уралом» и «Локо». А в Кубке Ярослав провёл два матча с «Оренбургом» (забил гол) и «Факелом». И Глебов, и Арбузов рассматриваются Федотовым в качестве игроков атаки, появляясь на позиции инсайда.

Никита Ермаков активно выходил на замену ещё в сезоне-2022/2023 (набралось 22 матча в РПЛ). Федотов использует 20-летнего футболиста как джокера. В новом сезоне Ермаков продолжает появляться на поле со скамейки. На его счету три матча в РПЛ (46 минут) и две встречи (135 минут) в Кубке. Для Никиты успешной вышла кубковая встреча с «Оренбургом»: в ней он забил и отдал две результативные передачи.

Максим Мухин, Кирилл Глебов, Ярослав Арбузов и Никита Ермаков Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

В «Динамо» чуть меньше молодёжи в полузащите. Например, Захарян де-факто покинул клуб. Арсен прилетел в Испанию и находится в шаге от официального подтверждения перехода в «Реал Сосьедад». 20-летний россиянин был лидером средней линии «Динамо», творил магию, создавал моменты и завершал атаки. Арсен находился в системе бело-голубых с 2017 года, а за основу дебютировал в 2020-м. В текущем сезоне Захарян провёл в РПЛ и Кубке пять матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу. Всего у полузащитника 89 игр за «Динамо» и 44 (19+25) результативных балла. Пожелаем удачи Захаряну в Сан-Себастьяне!

Но в «Динамо» остаются ещё два классных полузащитника – Александр Кутицкий и Лука Гагнидзе. Грузин оказался в московском клубе в 2021 году. Кутицкий – воспитанник «Динамо».

Лука Гагнидзе и Александр Кутицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гагнидзе впервые сыграл за команду только в сезоне-2022/2023, но стал важным игроком обоймы. Лука действует в центре поля, занимаясь по большей части оборонительными функциями. Правда, в текущем сезоне Гагнидзе, как и его соотечественник Сазонов, чаще остаётся на скамейке. В чемпионате он набрал всего 46 минут за три матча, зато получил 150 минут в двух встречах Кубка. В июне Гагнидзе пошумел со сборной Грузии на молодёжном Евро, на его счету есть и четыре матча за главную национальную команду.

Кутицкий впервые вышел на поле за «Динамо» ещё в феврале 2021-го. Александр появился на восемь минут в кубковом матче со «Спартаком». Активно полузащитник использовался Славишей Йокановичем уже в сезоне-2022/2023. Он набрал 1222 минуты. Кутицкий иногда появлялся даже не в опорной зоне, а в центре защиты. Его профиль – возврат мяча своей команде. В сезоне-2023/2023 Александр редко выходит (10 минут в РПЛ и один матч в Кубке). Влияет фактор нового тренера: Марцел Личка всё ещё ищет оптимальные сочетания.

Если сравнивать полузащиту «Динамо» и ЦСКА сейчас, то армейская молодёжь выглядит предпочтительнее. У Федотова есть топовый Мухин + часто выходящие юниоры. Личка же пока не рассчитывает на Гагнидзе и Кутицкого как на важных игроков состава. А Захарян уже в Испании.

Нападение

В атаке у ЦСКА нет молодых игроков. Чалов – уже состоявшийся 25-летний нападающий, а после него армейцы так и не получили усиление из академии. А вот у «Динамо» сразу два классных молодых форварда – Ярослав Гладышев (20 лет) и Константин Тюкавин (21 год). Правда, второй – уже лидер «Динамо», но по возрасту до сих пор входит в молодёжную категорию.

Тюкавин дебютировал за главную команду в ноябре 2020-го, выйдя на замену в матче с «Тамбовом». С тех пор он провёл 96 матчей и забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. Новый сезон Константин начал успешно: три гола + пас в четырёх турах РПЛ. Особенно классной вышла встреча с «Зенитом» (3:2), в которой форвард оформил дубль. Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до июня 2024 года. Новости вокруг его будущего – горячая тема. Константина связывают как с «Динамо», так и другими клубами РПЛ. Алексей Сафонов, агент игрока, также не исключает вариант с Европой. Прямо сейчас Константин – самый перспективный форвард РПЛ.

Гладышев появился в основе «Динамо» в сентябре 2021 года. Ярослав вышел на замену в матче Кубка России со ставропольским «Динамо». И за 27 минут успел забить. Сейчас на счету Гладышева уже 48 матчей за клуб, в которых он забил девять мячей. В сезоне РПЛ-2023/2024 у Ярослава пока скромные показатели (40 минут в двух матчах), зато он успел записать на свой счёт гол и результативный пас в двух встречах Кубка России с «Пари НН» и «Краснодаром». Учитывая, что в «Динамо» также есть Фёдор Смолов, Вячеслав Грулёв, Даниил Лесовой и Денис Макаров, бело-голубые обладают одной из лучших атакующих линий, наполненной россиянами.

Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В итоге армейская молодёжь круче на позиции вратаря (нет альтернатив в «Динамо») и в полузащите (Мухин + активно выпускаются Глебов, Ермаков, Арбузов). А у бело-голубых интереснее защита (за счёт Сазонова) и атака (у ЦСКА играют уже опытные Чалов и Заболотный). Получается, равенство или около того. А как в итоге закончится «братское» дерби «Динамо» и ЦСКА? И какую роль в результате сыграет молодёжь?