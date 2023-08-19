Главный тренер ЦСКА Федотов: мы не можем проигрывать такие матчи

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов высказался о влиянии Игоря Акинфеева на команду, а также отметил действия Владислава Торопа.

«Влияние Акинфеева на команду? Я этого влияния не заметил по причине, что такие матчи не можем проигрывать. Мы могли всё решить, были хорошие и голевые моменты. На поле 11 футболистов, это командный вид спорта. В ответе за результат тренеры и команда. Какие вопросы к Владу Торопу? Что он пенальти не поймал? Наоборот, увидели много положительных моментов, когда он предотвращал острые ситуации. Есть уверенность вратаря, которую он проявлял», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В матче 5-го тура РПЛ «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА со счётом 2:1.