Главный тренер ЦСКА Федотов: мы не можем проигрывать такие матчи
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Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов высказался о влиянии Игоря Акинфеева на команду, а также отметил действия Владислава Торопа.
«Влияние Акинфеева на команду? Я этого влияния не заметил по причине, что такие матчи не можем проигрывать. Мы могли всё решить, были хорошие и голевые моменты. На поле 11 футболистов, это командный вид спорта. В ответе за результат тренеры и команда. Какие вопросы к Владу Торопу? Что он пенальти не поймал? Наоборот, увидели много положительных моментов, когда он предотвращал острые ситуации. Есть уверенность вратаря, которую он проявлял», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В матче 5-го тура РПЛ «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА со счётом 2:1.
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