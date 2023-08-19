Член совдира «Динамо» Гафин высказался о возможном трансфере Карраскаля в «Динамо»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном трансфере колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в клуб. Сейчас футболист выступает за ЦСКА.
«Вы видели сегодня Карраскаля на поле? Я тоже нет. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Это хороший игрок. Если трансфер произойдёт, то я прокомментирую.
Не смущает то, что Хорхе проводит время в ночных клубах? Нет, меня это не смущает. Честно говоря, я впервые слышу об этом», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и ЦСКА близки к договорённости по поводу перехода Хорхе Карраскаля. Бело-голубые готовы заплатить за трансфер полузащитника € 7 млн.
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