Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член совдира «Динамо» Гафин высказался о возможном трансфере Карраскаля в «Динамо»

Член совдира «Динамо» Гафин высказался о возможном трансфере Карраскаля в «Динамо»
Комментарии

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном трансфере колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в клуб. Сейчас футболист выступает за ЦСКА.

«Вы видели сегодня Карраскаля на поле? Я тоже нет. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Это хороший игрок. Если трансфер произойдёт, то я прокомментирую.

Не смущает то, что Хорхе проводит время в ночных клубах? Нет, меня это не смущает. Честно говоря, я впервые слышу об этом», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и ЦСКА близки к договорённости по поводу перехода Хорхе Карраскаля. Бело-голубые готовы заплатить за трансфер полузащитника € 7 млн.

Материалы по теме
Две ужасные ошибки приговорили ЦСКА. «Динамо» уже в тройке лидеров!
Видео
Две ужасные ошибки приговорили ЦСКА. «Динамо» уже в тройке лидеров!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023