Член совдира «Динамо» объяснил, с чем связана задержка перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда «Реал Сосьедад» объявит о трансфере Арсена Захаряна, а также с чем связана задержка перехода.

«Ждите сегодняшнего вечера. У «Реала Сосьедад» сейчас игра. Объявление будет сегодня после матча.

С чем связана задержка трансфера? В этой сделке было больше участников, чем просто два клуба. Поэтому требовалось немного времени, чтобы найти вариант, который устроит всех.

Мы планируем усиление в ближайшие недели. На позицию Захаряна в том числе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Воспитанник московского «Динамо» уже в Испании и должен был сегодня, 19 августа, пройти медицинское обследование для завершения перехода в испанский клуб.