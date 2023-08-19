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«Сочи» — «Ростов»: Медведев забил четвёртый мяч сочинцев

«Сочи» — «Ростов»: Медведев забил четвёртый мяч сочинцев
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Сегодня, 19 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, между «Сочи» и «Ростовом». Игра идёт на стадионе «Фишт» в Сочи, Россия. Главный арбитр встречи — Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Крамарич – 16'     2:0 Джорджевич – 28'     3:0 Крамарич – 69'     4:0 Медведев – 76'    

На 76-й минуте чешский форвард Юрий Медведев забил четвёртый гол сочинцев. Голевую передачу отдал бразильский полузащитник Мигел Силвейра.

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